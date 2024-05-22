Zum Inhalt springenBarrierefrei
Demokratie für alle

Demokratie für alle: "Landtagsklub"

ORF2Staffel 1Folge 5vom 22.05.2024
Demokratie für alle: "Landtagsklub"

Demokratie für alle

Folge 5: Demokratie für alle: "Landtagsklub"

2 Min.Folge vom 22.05.2024

Im burgenländischen Landtag bilden mindestens zwei Abgeordnete ein und derselben Partei eine Gruppe, die sich als Landtagsklub – politisch auch Fraktion genannt - zusammenschließt und organisiert. In einem Klub berät man sich zu den Landtagsthemen und stimmt sich inhaltlich ab. In der Folge werden beispielsweise Gesetzesanträge oder Anfragen an die Landesregierung vorbereitet und eingebracht. Die Klubs erhalten dafür auch ihrer Größe entsprechend Personal und Geld für bereitgestellt.

