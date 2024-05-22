Demokratie für alle: "Landtagsklub"Jetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 5: Demokratie für alle: "Landtagsklub"
2 Min.Folge vom 22.05.2024
Im burgenländischen Landtag bilden mindestens zwei Abgeordnete ein und derselben Partei eine Gruppe, die sich als Landtagsklub – politisch auch Fraktion genannt - zusammenschließt und organisiert. In einem Klub berät man sich zu den Landtagsthemen und stimmt sich inhaltlich ab. In der Folge werden beispielsweise Gesetzesanträge oder Anfragen an die Landesregierung vorbereitet und eingebracht. Die Klubs erhalten dafür auch ihrer Größe entsprechend Personal und Geld für bereitgestellt.
