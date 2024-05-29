Demokratie für alle: Die Grundidee der "Sozialpartner"Jetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 6: Demokratie für alle: Die Grundidee der "Sozialpartner"
2 Min.Folge vom 29.05.2024
Grundidee der Sozialpartnerschaft ist, dass die genannten Interessenverbände untereinander und mit der Regierung mit der Regierung verhandeln, um beispielsweise Kollektivverträge über Mindestlöhne zu vereinbaren, jedoch auch alle Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu besprechen.
