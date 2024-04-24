Demokratie für alle: Was bedeutet "Demokratie"?Jetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 1: Demokratie für alle: Was bedeutet "Demokratie"?
2 Min.Folge vom 24.04.2024
Der Begriff "Demokratie" kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Herrschaft des Volkes". Kernelement einer Demokratie sind einerseits allgemeine, gleiche, freie und geheime Wahlen. Andererseits haben wir alle in einer Demokratie die gleichen Grund- und Menschenrechte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Demokratie für alle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0