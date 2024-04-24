Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 24.04.2024
Der Begriff "Demokratie" kommt aus dem Griechischen und bedeutet "Herrschaft des Volkes". Kernelement einer Demokratie sind einerseits allgemeine, gleiche, freie und geheime Wahlen. Andererseits haben wir alle in einer Demokratie die gleichen Grund- und Menschenrechte.

