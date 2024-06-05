Demokratie für alle: Jugend im LandtagJetzt kostenlos streamen
Demokratie für alle
Folge 7: Demokratie für alle: Jugend im Landtag
2 Min.Folge vom 05.06.2024
Im Burgenland gibt es seit 2021 das Projekt „Jugend im Landtag“. Jugendliche in Ausbildung sollen ab 16 Jahren für die Demokratie begeistert werden und die Möglichkeit bekommen, auf möglichst einfache Art und Weise Gespräche mit politischen Vertreterinnen und Vertretern wie Abgeordneten und Mitgliedern der Landesregierung zu führen.
