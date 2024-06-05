Zum Inhalt springenBarrierefrei
Demokratie für alle: Jugend im Landtag

ORF2
2 Min.Folge vom 05.06.2024

Im Burgenland gibt es seit 2021 das Projekt „Jugend im Landtag“. Jugendliche in Ausbildung sollen ab 16 Jahren für die Demokratie begeistert werden und die Möglichkeit bekommen, auf möglichst einfache Art und Weise Gespräche mit politischen Vertreterinnen und Vertretern wie Abgeordneten und Mitgliedern der Landesregierung zu führen.

