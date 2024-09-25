Demokratino: Das Geheimnis von Demokratino (1)Jetzt kostenlos streamen
Demokratino
Folge 1: Demokratino: Das Geheimnis von Demokratino (1)
Was passiert eigentlich hinter den Mauern des Parlaments? Wozu sind politische Parteien gut und wie genau funktioniert eine Wahl? Die neue Serie "Demokratino" bringt dem jungen Publikum auf unterhaltsame Weise Politikwissen näher. In "Demokratino" begleiten die Zuschauer:innen die drei Freunde Doro, Leopold und Niko, die von ihrer Lehrerin den Auftrag bekommen haben, das Parlament zu erkunden und herauszufinden, was dort vor sich geht. Während Leopold akribisch alles notiert und Doro fleißig fotografiert, trödelt Niko wie gewohnt herum - bis er als Einziger eine mysteriöse Lichtkugel entdeckt, die das Trio auf Schritt und Tritt verfolgt. Erst als die Kugel zu sprechen beginnt, wird den anderen klar, dass Niko doch nicht spinnt. Noch bevor die drei auch nur eine Frage stellen können, werden sie ins geheimnisvolle Land "Demokratino" teleportiert. Bildquelle: ORF/Tower 10
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick