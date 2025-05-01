Demokratino: Demokratino bleibt Demokratino!Jetzt kostenlos streamen
Folge 10: Demokratino: Demokratino bleibt Demokratino!
8 Min.Folge vom 01.05.2025
Doro, Niko und Leopold haben es geschafft! Demokratino hat eine Regierung. Die Ministerinnen und Minister werden angelobt. Im Versammlungshaus finden erste Diskussionen und Abstimmungen statt. Jeder darf seine Meinung sagen und für die drei Freunde ist es Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren. Bildquelle: ORF/Tower 10
