Demokratino: Der große WahltagJetzt kostenlos streamen
Demokratino
Folge 7: Demokratino: Der große Wahltag
7 Min.Folge vom 20.04.2025
Heute ist Wahltag! Auf Stimmbrettern geben alle Bewohnerinnen und Bewohner von Demokratino ihre Stimme ab. Doch Diktatos setzt alle Mittel ein, um die Wahl zu manipulieren - von Einschüchterung bis Bestechung. Eigenartige Geräusche, die aus Diktatos Burg zu hören sind, lassen nichts Gutes erahnen. Und das Wahlergebnis bestätigt eine beunruhigende Befürchtung. Bildquelle: ORF/Tower 10
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Demokratino
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0