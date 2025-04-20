Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Demokratino

Demokratino: Der große Wahltag

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 20.04.2025
Demokratino: Der große Wahltag

Demokratino: Der große WahltagJetzt kostenlos streamen

Demokratino

Folge 7: Demokratino: Der große Wahltag

7 Min.Folge vom 20.04.2025

Heute ist Wahltag! Auf Stimmbrettern geben alle Bewohnerinnen und Bewohner von Demokratino ihre Stimme ab. Doch Diktatos setzt alle Mittel ein, um die Wahl zu manipulieren - von Einschüchterung bis Bestechung. Eigenartige Geräusche, die aus Diktatos Burg zu hören sind, lassen nichts Gutes erahnen. Und das Wahlergebnis bestätigt eine beunruhigende Befürchtung. Bildquelle: ORF/Tower 10

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Demokratino
ORF Kids
Demokratino

Demokratino

Alle 1 Staffeln und Folgen