Demokratino: Willkommen in Demokratino (2)

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 27.12.2024
Folge 2: Demokratino: Willkommen in Demokratino (2)

8 Min.Folge vom 27.12.2024

Nach einem wilden Fall durch einen magischen Tunnel landen Niko, Doro und Leopold in Demokratino. Max, der Wächter des Buches, bittet sie um Hilfe: Das Land ist in Gefahr! Diktatos droht, alles zu zerstören. Doch was können drei Kinder tun, um Demokratino zu retten? Bildquelle: ORF/Tower 10

ORF Kids
