Demokratino: Willkommen in Demokratino (2)Jetzt kostenlos streamen
Demokratino
Folge 2: Demokratino: Willkommen in Demokratino (2)
8 Min.Folge vom 27.12.2024
Nach einem wilden Fall durch einen magischen Tunnel landen Niko, Doro und Leopold in Demokratino. Max, der Wächter des Buches, bittet sie um Hilfe: Das Land ist in Gefahr! Diktatos droht, alles zu zerstören. Doch was können drei Kinder tun, um Demokratino zu retten? Bildquelle: ORF/Tower 10
Demokratino
