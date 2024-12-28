Zum Inhalt springenBarrierefrei
Demokratino: Der Weg zur Demokratie (4)

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 28.12.2024
8 Min.Folge vom 28.12.2024

Diktatos schreckt vor nichts zurück: Mit Steuern, Zwang und Verwüstungen will er seine Macht in Demokratino festigen. Doch Niko, Doro und Leopold haben einen mutigen Plan: Eine Wahl soll den Menschen die Macht zurückgeben! Gemeinsam mit Max entwickeln sie Ideen für politische Parteien, die die Vielfalt des Landes widerspiegeln. Doch Diktatos' Spion ist ihnen dicht auf den Fersen. Bildquelle: ORF/Tower 10

ORF Kids
