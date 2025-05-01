Zum Inhalt springenBarrierefrei
Demokratino

Demokratino: Koalition und Opposition

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 01.05.2025
Demokratino: Koalition und Opposition

Demokratino

Folge 9: Demokratino: Koalition und Opposition

7 Min.Folge vom 01.05.2025

Die Stimmen wurden erneut gezählt, die Wahl in Demokratino ist entschieden. Doch keine der Parteien kann allein regieren, niemand hat genügend Sitze im Parlament. Diktatos wittert erneut seine Chance und versucht die Menschen von sich zu überzeugen. Und dann ist da auch noch Magier Mumpi, der Max in einen Blechmann verwandelt! Bildquelle: ORF/Tower 10

