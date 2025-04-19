Demokratino: Wie funktioniert eine Wahl? (6)Jetzt kostenlos streamen
Demokratino
Folge 6: Demokratino: Wie funktioniert eine Wahl? (6)
8 Min.Folge vom 19.04.2025
Während die Menschen in Demokratino über die Wahl diskutieren, reist Doro mit Max' magischer Lichtkugel zurück ins Parlament, um mehr über den Wahlprozess zu erfahren. Gerade als alles geklärt scheint, tritt Diktatos auf den Plan: Er gründet seine eigene Partei - "Diktatos tut euch allen gut" - und will sich selbst wählen lassen. Bildquelle: ORF/Tower 10
