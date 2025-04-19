Zum Inhalt springenBarrierefrei
Demokratino: Wie funktioniert eine Wahl? (6)

ORF Kids
Folge 6: Demokratino: Wie funktioniert eine Wahl? (6)

8 Min.Folge vom 19.04.2025

Während die Menschen in Demokratino über die Wahl diskutieren, reist Doro mit Max' magischer Lichtkugel zurück ins Parlament, um mehr über den Wahlprozess zu erfahren. Gerade als alles geklärt scheint, tritt Diktatos auf den Plan: Er gründet seine eigene Partei - "Diktatos tut euch allen gut" - und will sich selbst wählen lassen. Bildquelle: ORF/Tower 10

