Demokratino

Demokratino: Der Spion lauscht mit (5)

Staffel 1Folge 5vom 18.04.2025
Folge 5: Demokratino: Der Spion lauscht mit (5)

8 Min.Folge vom 18.04.2025

Demokratino braucht eine echte Wahl! Doro, Niko und Leopold helfen Max, das erste Parlament des Landes zu gründen. Doch Diktatos' Spion lauscht mit. Während die drei Freunde Parteien mit spannenden Ideen vorstellen, versuchen sie, den Spion mit einer List zu täuschen. Wird es ihnen gelingen, eine Wahl zu organisieren und den Menschen von Demokratino eine Stimme zu geben? Bildquelle: ORF/Tower 10

Demokratino
ORF Kids
