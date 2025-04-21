Demokratino: Wahlbetrug!Jetzt kostenlos streamen
Demokratino
Folge 8: Demokratino: Wahlbetrug!
7 Min.Folge vom 21.04.2025
Die Wahl in Demokratino scheint entschieden, Diktatos hat gewonnen. Doch Leopold, Doro und Niko entdecken, dass etwas nicht stimmt. Mit Max' Hilfe und der magischen Lichtkugel machen sich die drei Freunde auf, den Wahlbetrug aufzudecken. Stimmen wurden gefälscht, und Diktatos hat den Sieg erschlichen. Die Wahl muss wiederholt werden! Bildquelle: ORF/Tower 10
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Demokratino
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0