ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 21.04.2025
7 Min.Folge vom 21.04.2025

Die Wahl in Demokratino scheint entschieden, Diktatos hat gewonnen. Doch Leopold, Doro und Niko entdecken, dass etwas nicht stimmt. Mit Max' Hilfe und der magischen Lichtkugel machen sich die drei Freunde auf, den Wahlbetrug aufzudecken. Stimmen wurden gefälscht, und Diktatos hat den Sieg erschlichen. Die Wahl muss wiederholt werden! Bildquelle: ORF/Tower 10

