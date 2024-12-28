Zum Inhalt springenBarrierefrei
Demokratino

Demokratino: Diktatos' Plan (3)

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 28.12.2024
Demokratino: Diktatos' Plan (3)

Demokratino

Folge 3: Demokratino: Diktatos' Plan (3)

8 Min.Folge vom 28.12.2024

Diktatos will Demokratino in „Diktaturia“ umbenennen und das Land mit seinen eigenen Gesetzen beherrschen. Dank des magischen Buches durchschauen Niko, Doro und Leopold seine finsteren Pläne: Ein Spion verbreitet Lügen, während verkleidete Ritter die Menschen beeinflussen. Die drei Freunde erkennen, dass sie schnell handeln müssen, bevor Diktatos seine Macht ausweitet. Bildquelle: ORF/Tower 10

