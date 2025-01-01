Zum Inhalt springenBarrierefrei
43 Min.Ab 6

Als der Kindergärtner Felix auf dem Heimweg von der Arbeit plötzlich tot vom Rad fällt, wissen Mick und Andreas, dass etwas nicht stimmen kann. Sie sind überzeugt, dass es sich um Mord handelt, als hochdosiertes Schmerzmittel in Felix' Thermoskanne gefunden wird. Während der Ermittlungen in der "Ronald Reagan"-KITA, die von einem deutsch-amerikanischen Ehepaar geführt wird, stellen sie fest, dass dort einige Missstände herrschen. Wollte Felix darauf aufmerksam machen?

