Wer findet, der stirbt

SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 4 vom 13.05.2023
46 Min. Folge vom 13.05.2023 Ab 12

Ein Mordfall führt Mick in die Welt der modernen Schatzsuche. Moritz Weber, der Gründer eines Essener Geocaching-Vereins, wird tot neben seinem "Schatz", einer kleinen Tupperdose, im Wald gefunden - auf seinem Arm mysteriöse Koordinaten, in seiner Speiseröhre eine winzige Plastikspielfigur. Die Spur führt offensichtlich zu den "Treasure Hunters" und ihren Mitgliedern. Den Ermittlern bleibt nichts anderes übrig, als selbst auf Schatzsuche zu gehen ...

SAT.1 GOLD
