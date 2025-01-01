Der letzte Bulle
Folge 5: Alle Wege führen zum Du
44 Min.Ab 12
In einem Waldstück wird die Leiche von Silke Hansen gefunden. Sie hat mit ihrem Mann Erik und ihrem 17-jährigen Sohn Rasmus an einem Wochenendseminar des Paarcoaches Bernd Neumeister teilgenommen. Mick ist völlig verwirrt, als ihm und Andreas in Neumeisters Villa plötzlich seine Therapeutin Tanja gegenübersteht: Sie leitet das Seminar zusammen mit Neumeister und macht sich große Vorwürfe, vielleicht etwas Entscheidendes bei Familie Hansen übersehen zu haben ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin