Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Die verpasste Chance

ATV 2Staffel 2Folge 13
Die verpasste Chance

Die verpasste ChanceJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 13: Die verpasste Chance

44 Min.Ab 12

Günther Kowalski wird im heimischen Fernsehsessel erschossen. Die Ermittler finden heraus, dass Kowalski scheinbar an der Entführung seines ehemaligen Chefs Alfred Wannstedt beteiligt war. Wannstedt setzte zugunsten seines eigenen Bonus' rücksichtslos Angestellte auf die Straße - unter anderem auch Günther Kowalski. Da Wannstedt erzählt, dass es noch einen zweiten Entführer gab, kommt Mick und Andreas der Verdacht, dass eben jener auch der Mörder von Günther Kowalski sein könnte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 6 Staffeln und Folgen