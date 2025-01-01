Der letzte Bulle
Folge 13: Die verpasste Chance
44 Min.Ab 12
Günther Kowalski wird im heimischen Fernsehsessel erschossen. Die Ermittler finden heraus, dass Kowalski scheinbar an der Entführung seines ehemaligen Chefs Alfred Wannstedt beteiligt war. Wannstedt setzte zugunsten seines eigenen Bonus' rücksichtslos Angestellte auf die Straße - unter anderem auch Günther Kowalski. Da Wannstedt erzählt, dass es noch einen zweiten Entführer gab, kommt Mick und Andreas der Verdacht, dass eben jener auch der Mörder von Günther Kowalski sein könnte.
