Der letzte Bulle
Folge 2: Tod eines Strippers
45 Min.Ab 12
Diesmal müssen Mick und Andreas den Mord an Frank Terhoven, einem jungen Stripper, aufklären. Ihre erste Spur führt die Ermittler zu Rene, einem älteren Kollegen und Freund von Frank. Rene hatte bei einem Auftritt am Abend zuvor einen Streit mit Frank. Sein Motiv könnte Eifersucht gewesen sein. Denn die Chefin des Stripclubs, Beate Kampmann, hatte Rene die Position des Vortänzers weggenommen und sie Frank gegeben. Hat er das einfach nicht hinnehmen wollen?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1