Der letzte Bulle
Folge 12: Liebe in Not
44 Min.Ab 12
Bei einem Verkehrsunfall wird Lorenz Silber schwer verletzt. Im Kofferraum seines Autos finden die Ermittler eine weibliche Leiche. Von dem Bankier können Mick und Andreas ihre Identität nicht erfahren: Er liegt im Koma. Im Zuge der Ermittlungen lernen Mick und Andreas das Reisebüro "Voyage de Luxe" kennen. Die Inhaberin vermittelt nicht nur Luxusreisen, sondern auch den jeweiligen Partner. Die Tote war eine gute Kundin und entpuppt sich als eine der reichsten Frauen Essens ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin