Der letzte Bulle
Folge 8: Das 5. Gebot
44 Min.Ab 12
In der Pfarrgemeinde St. Betram wird Herbert Kupp tot in der Kirche aufgefunden. Durch die Ermittlungen trifft Mick seinen alten Kumpel Bodo Romanski nach fast 20 Jahren wieder und staunt nicht schlecht: Der ehemals kleinkriminelle Bodo ist mittlerweile Pfarrer der Gemeinde. Die Wiedersehensfreude der beiden wird allerdings schnell getrübt, als Herberts Witwe, Anneliese Kupp, die Ermittler auf einen Streit ihres Mannes mit Bodo aufmerksam macht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1