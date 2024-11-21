Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Mord auf Seite 1

ATV 2Staffel 2Folge 9vom 21.11.2024
Mord auf Seite 1

Der letzte Bulle

Folge 9: Mord auf Seite 1

44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Die Boulevardjournalistin Ramona Landau wird erschlagen in der Redaktion des "Essener Abendkuriers" gefunden. Es gibt eine Reihe von Verdächtigen, von der Mordwaffe fehlt jedoch jede Spur. Während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Fundort der Leiche scheinbar nicht der Ort des Verbrechens war. Neben dem verstrickten Fall muss sich Mick auch noch mit Tanja herumschlagen: Sie setzt bei ihrer Partnersuche auf Bekanntschaften aus dem Internet - zu gefährlich, findet Mick.

