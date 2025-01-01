Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Camping für Anfänger

ATV 2Staffel 2Folge 3
Camping für Anfänger

Camping für AnfängerJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 3: Camping für Anfänger

45 Min.Ab 12

Nach dem Würstchenwettgrillen auf dem Campingplatz "Südsee" gibt es keinen Sieger, aber einen Toten: Platzwart Harry wird in seinem Büro erschlagen aufgefunden - ausgerechnet mit dem Siegerpokal des Wettbewerbs. Mick und Andreas ermitteln in einem der letzten Reservate für Aussteiger. Aber auch hier ist nicht alles, wie es scheint: Harrys trauernde Witwe Rita hat schon länger einen Liebhaber, und der würde fast alles dafür tun, dass Rita frei für ihn wird ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen