Die Nackttanker von Huttrop
Der letzte Bulle
Folge 6: Die Nackttanker von Huttrop
44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Die "Nackttanker von Huttrop" sind eine Gruppe von Autofahrern, die ihr Veto gegen die ständig steigenden Benzinpreise einlegen, indem sie nackt tanken. Beim Volk kommt die Protestaktion gut an, bei den Mineralölgesellschaften weniger.
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin