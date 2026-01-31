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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Fluch der Pasterze

ORF2Staffel 1Folge 29vom 31.01.2026
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Fluch der Pasterze

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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 29: Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Fluch der Pasterze

25 Min.Folge vom 31.01.2026

Hoch über Kärnten und Tirol thront der Großglockner – Wächter über die Pasterze, Österreichs größten Gletscher. Naturwunder und Mahnmal zugleich rankt sich um ihn die Sage vom "Fluch der Pasterze". Max Müller begibt sich auf Spurensuche zwischen Mythos und Wissenschaft und fragt: Wie viel Wahrheit steckt in der düsteren Legende von Gier, Gold und göttlicher Strafe? Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

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