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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Die salige Frau im Rosental

ORF2Staffel 1Folge 31vom 14.02.2026
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Die salige Frau im Rosental

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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 31: Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Die salige Frau im Rosental

25 Min.Folge vom 14.02.2026

Was treibt eine Mutter zum Mord? Max Müller deckt im Kärntner Rosental ein uraltes Rätsel um Intrigen, Wahnsinn und Verleumdung auf – zwischen Mythos, Psychologie und Geschichte. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

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