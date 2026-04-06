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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller: Die Todesbotschaft

ORF2Staffel 1Folge 37vom 06.04.2026
Der Sagenjäger - Max Müller: Die Todesbotschaft

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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 37: Der Sagenjäger - Max Müller: Die Todesbotschaft

49 Min.Folge vom 06.04.2026

Sagenjäger und "Rosenheim-Cop" Max Müller reiste durch Österreich und prüfte alte Legenden. Im Burgenland untersuchte er die Entstehung des Neusiedler Sees, auf Burg Forchtenstein eine Geschichte von Verrat und Rache. In Salzburg ging er dem Verschwinden einer Magd nach. Seine Recherchen führten zu einer ungewöhnlichen These: Die junge Frau könnte eine "Wildfrau" gewesen sein. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

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