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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 37: Der Sagenjäger - Max Müller: Die Todesbotschaft
49 Min.Folge vom 06.04.2026
Sagenjäger und "Rosenheim-Cop" Max Müller reiste durch Österreich und prüfte alte Legenden. Im Burgenland untersuchte er die Entstehung des Neusiedler Sees, auf Burg Forchtenstein eine Geschichte von Verrat und Rache. In Salzburg ging er dem Verschwinden einer Magd nach. Seine Recherchen führten zu einer ungewöhnlichen These: Die junge Frau könnte eine "Wildfrau" gewesen sein. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
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