Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Strochner-Altar

ORF2Staffel 1Folge 32vom 21.02.2026
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Strochner-Altar

24 Min.Folge vom 21.02.2026

Eine mittelalterliche Überlieferung aus dem Gasteiner Tal erzählt von den rivalisierenden Familien Strochner und Weitmoser. Im Zentrum steht die Dreiecksbeziehung zwischen Christoph Weitmoser, Hans Strochner und Edelinde. Max Müller untersucht als "Sagenjäger" die Hintergründe des dramatischen Geschehens - vom Tod der jungen Frau bis zu ihrer legendären Wiederbelebung und Geburt eines Kindes. Recherchen auf Burg Klammstein sowie Gespräche mit Fachleuten führen zu einer überraschenden Erklärung zwischen Mythos und Medizin. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

