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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 36: Der Sagenjäger - Max Müller: Der Teufelstein
48 Min.Folge vom 05.04.2026
Max Müller, bekannt aus Die Rosenheim-Cops, geht rätselhaften Sagen in Tirol und der Steiermark nach. In Lermoos untersucht er das Verbot des Faschings nach einer unheimlichen Begegnung, während im Joglland Legenden rund um den Teufelstein und mögliche heidnische Kultstätten im Mittelpunkt stehen. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
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