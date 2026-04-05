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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller: Der Teufelstein

ORF2Staffel 1Folge 36vom 05.04.2026
Der Sagenjäger - Max Müller: Der Teufelstein

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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 36: Der Sagenjäger - Max Müller: Der Teufelstein

48 Min.Folge vom 05.04.2026

Max Müller, bekannt aus Die Rosenheim-Cops, geht rätselhaften Sagen in Tirol und der Steiermark nach. In Lermoos untersucht er das Verbot des Faschings nach einer unheimlichen Begegnung, während im Joglland Legenden rund um den Teufelstein und mögliche heidnische Kultstätten im Mittelpunkt stehen. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

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