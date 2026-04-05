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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller: Der König Goiseram

ORF2Staffel 1Folge 35vom 05.04.2026
Der Sagenjäger - Max Müller: Der König Goiseram

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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 35: Der Sagenjäger - Max Müller: Der König Goiseram

49 Min.Folge vom 05.04.2026

Max Müller, bekannt aus Die Rosenheim-Cops, folgt in Folge zwei den Spuren versunkener Städte und verschwundener Siedlungen in Österreich. In Bad Goisern und im Zugspitzgebiet geht er alten Legenden nach, die zwar mythisch sind, aber tiefere Wahrheiten vergangener Zeiten widerspiegeln. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

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