Der Sagenjäger - Max Müller: Der König GoiseramJetzt kostenlos streamen
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 35: Der Sagenjäger - Max Müller: Der König Goiseram
49 Min.Folge vom 05.04.2026
Max Müller, bekannt aus Die Rosenheim-Cops, folgt in Folge zwei den Spuren versunkener Städte und verschwundener Siedlungen in Österreich. In Bad Goisern und im Zugspitzgebiet geht er alten Legenden nach, die zwar mythisch sind, aber tiefere Wahrheiten vergangener Zeiten widerspiegeln. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2