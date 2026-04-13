Der Sagenjäger - Max Müller: Räuber & Rätsel in KärntenJetzt kostenlos streamen
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 507: Der Sagenjäger - Max Müller: Räuber & Rätsel in Kärnten
50 Min.Folge vom 13.04.2026
In Kärnten folgt Max Müller den Spuren des Räubers Krapfenbäck Simale und entdeckt Relikte wie Messer und Brieftasche. Im Wolschartwald geht er der Sage nach. Gleichzeitig hinterfragt er die Geschichte eines Pfarrers aus Latschach, der angeblich raubte, und stößt auf Hinweise zu Alchemie und verborgenen Motiven. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
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