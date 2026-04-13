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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller: Räuber & Rätsel in Kärnten

ORF2Staffel 1Folge 507vom 13.04.2026
Der Sagenjäger - Max Müller: Räuber & Rätsel in Kärnten

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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 507: Der Sagenjäger - Max Müller: Räuber & Rätsel in Kärnten

50 Min.Folge vom 13.04.2026

In Kärnten folgt Max Müller den Spuren des Räubers Krapfenbäck Simale und entdeckt Relikte wie Messer und Brieftasche. Im Wolschartwald geht er der Sage nach. Gleichzeitig hinterfragt er die Geschichte eines Pfarrers aus Latschach, der angeblich raubte, und stößt auf Hinweise zu Alchemie und verborgenen Motiven. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

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