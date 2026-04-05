Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller: Der stumme Büßer zu Ossiach

ORF2Staffel 1Folge 34vom 05.04.2026
Der Sagenjäger - Max Müller: Der stumme Büßer zu Ossiach

Der Sagenjäger - Max Müller: Der stumme Büßer zu OssiachJetzt kostenlos streamen

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Folge 34: Der Sagenjäger - Max Müller: Der stumme Büßer zu Ossiach

48 Min.Folge vom 05.04.2026

Max Müller, bekannt aus der TV-Serie Die Rosenheim-Cops, erkundet Österreichs Sagenwelt. In Kärnten und am Arlberg erzählt er u. a. die Geschichte eines stummen Pilgers im Stift Ossiach sowie die Legende des Schnanner Drajer, eines angeblichen Schwarzkünstlers mit mysteriösen Kräften. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
ORF2
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche

Alle 1 Staffeln und Folgen