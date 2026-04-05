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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 34: Der Sagenjäger - Max Müller: Der stumme Büßer zu Ossiach
48 Min.Folge vom 05.04.2026
Max Müller, bekannt aus der TV-Serie Die Rosenheim-Cops, erkundet Österreichs Sagenwelt. In Kärnten und am Arlberg erzählt er u. a. die Geschichte eines stummen Pilgers im Stift Ossiach sowie die Legende des Schnanner Drajer, eines angeblichen Schwarzkünstlers mit mysteriösen Kräften. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
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Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
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