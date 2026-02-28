Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Wassermann vom GrundlseeJetzt kostenlos streamen
Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche
Folge 33: Der Sagenjäger - Max Müller auf Spurensuche: Der Wassermann vom Grundlsee
25 Min.Folge vom 28.02.2026
Der Sagenjäger Max Müller reist im Winter zum Grundlsee, um der Sage um den Wassermann nachzugehen, der einst zur Entdeckung der Salzvorkommen beigetragen haben soll. Lehrerin Sophie Wimmer erzählt die lokale Version, während Opernproduzentin Verena Frey eine abweichende Darstellung nutzt. Mit Expertin Monika Gaiswinkler sucht Müller nach Klarheit, besucht die Salzwelten Altaussee und trifft Eisschwimmer Josef Köberl am See. Bildquelle: ORF/Alpha Vision Film
