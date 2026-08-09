Der Winzerkönig (1/13): Neue ZieleJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 14: Der Winzerkönig (1/13): Neue Ziele
Nach seinem Aufenthalt in Bulgarien kehrt der Winzer Thomas Stickler nach Rust zurück, wo sein Sohn Paul das Weingut souverän geführt hat. Doch beim ersten Treffen kommt es zum Bruch zwischen Vater und Sohn, der in einer Kündigung endet. Parallel dazu rüstet sich Georg Plattner, ehemaliger Bürgermeister und Winzer, erneut gegen seinen zurückgekehrten Rivalen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Frank Hoffmann (Hannes Janeke) Wolfram Berger (Martin Strasser) Barbara Gassner (Gemeinderätin) Johannes Herrschmann (Günther Reisinger) Regie: Walter Bannert Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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