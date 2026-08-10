Der Winzerkönig (4/13): ZukunftspläneJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 17: Der Winzerkönig (4/13): Zukunftspläne
Thomas überrascht seine Verlobte Claudia mit heimlich geplanten Hausbauplänen. Sie fühlt sich jedoch hintergangen. Sohn Paul erfährt, dass Edina und ihr Koch mehr als Freunde sind, und flieht enttäuscht nach Wien zu Markus. Nach bangen Tagen findet Claudia ihn, beide versöhnen sich. Auf der Heimfahrt verunglücken sie jedoch schwer. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Nina Blum (Hedwig Prinz) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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