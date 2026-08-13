Der Winzerkönig (10/13): Auf KollisionskursJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 23: Der Winzerkönig (10/13): Auf Kollisionskurs
Thomas versucht, seine Schwester Andrea zu überreden, bei der Bürgermeisterwahl anzutreten. Georg Plattner sieht sich bereits als sicheren Sieger, da er als einziger Kandidat gilt. Nach einer Konfrontation mit ihm entscheidet sich Andrea schließlich doch für eine Kandidatur. Gleichzeitig sorgt eine Stechmückenplage für Aufregung: Spritzfahrzeuge rücken in Thomas Rieden an. Gegen den Willen von Thomas wird dort ein Bekämpfungsmittel eingesetzt, woraufhin er sich an Dr. Karin Schwarz wendet – jedoch ohne Erfolg. Später sucht sie das Gespräch mit ihm im Weingarten. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Stefan Fleming (Georg Plattner) Nina Blum (Hedwig Prinz) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Achim Schelhas (Paul Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Wanda Worch (Kerstin) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Mercedes Echerer (Karin Schwarz) Erwin Ebenbauer (Gasteiger) Christian Dolezal (Felix Felsner) Maria Urban (Ältere Dame) Drehbuch: Thomas Baum und Sascha Bigler Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/ Petro Domenigg
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