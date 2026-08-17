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Der Winzerkönig Staffel 3

Der Winzerkönig (13/13): Bleiben und gehen

ORF2Staffel 1Folge 26vom 17.08.2026
Der Winzerkönig (13/13): Bleiben und gehen

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Der Winzerkönig Staffel 3

Folge 26: Der Winzerkönig (13/13): Bleiben und gehen

43 Min.Folge vom 17.08.2026

Georg Plattner gibt sich nach seiner Wahlniederlage nicht geschlagen. Er will Andrea als neue Bürgermeisterin bekämpfen und den Gemeinderat gegen sie aufwiegeln. Doch Thomas hält ein Druckmittel in der Hand: ein "Schwarzbuch" mit Belegen für Plattners Machenschaften. Georg verliert daraufhin die Kontrolle. Karin bekommt währenddessen die Chance ihres Lebens: eine Projektleitung in Afrika. Sie nimmt an – und stellt Thomas damit vor eine schmerzhafte Entscheidung. Seine Familie steht ihm zur Seite. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Stefan Fleming (Georg Plattner) Nina Blum (Hedwig Prinz) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Achim Schelhas (Paul Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Wanda Worch (Kerstin) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Mercedes Echerer (Dr. Karin Schwarz) Wolfram Berger (Martin Strasser) Nike van der Let (Alexandra Kainz) Coco Huemer (Ines Nowak) Regie: Walter Bannert Drehbuch: Thomas Baum, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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