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Der Winzerkönig Staffel 3

Der Winzerkönig (8/13): Wohin und zurück

ORF2Staffel 1Folge 21vom 12.08.2026
Der Winzerkönig (8/13): Wohin und zurück

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Der Winzerkönig Staffel 3

Folge 21: Der Winzerkönig (8/13): Wohin und zurück

43 Min.Folge vom 12.08.2026

Paul ist und bleibt verschwunden. Zu allem Übel hat er kurz vor seinem Abtauchen jene Weingärten, die er von seiner Mutter geerbt hat, an Georg Plattner verpachtet. Inklusive rechtsgültigem Vorvertrag! Paul ist auf der Flucht vor seinen Schuldgefühlen in München gelandet. Dort lernt er die selbstbewusste und sympathische Kerstin kennen. Diese erkennt Pauls Probleme und nimmt heimlich mit Thomas Kontakt auf. Thomas und Blasius fahren nach München, um Paul zurückzuholen, was nicht ohne Eklat abgeht. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Nina Blum (Hedwig Prinz) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

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