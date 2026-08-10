Der Winzerkönig (3/13): Die ReiseJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 16: Der Winzerkönig (3/13): Die Reise
Thomas Stickler kann Claudia Plattner, seine Langzeitgeliebte, überzeugen, dass endlich einmal zumindest ein Kurzurlaub angesagt wäre. Heimlich plant er in diesen Tagen, fern von all der Hektik des Alltags, Claudia einen Heiratsantrag zu machen. Wo kann dieser schöner stattfinden als in Venedig? Also machen sich die beide auf den Weg dorthin. Weit kommen sie nicht. Bei einem simulierten Autounfall auf einer Landstraße in Oberitalien werden sie ihres Autos und all ihrer Habe beraubt. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Eva Maria Marold (Lokalreporterin) Werner Prinz (Juwelier) Michele Oliveri (Stationschef) Marcello de Nardo (Dieb) Christian Ariel (Dieb) Sami Loris (Förster) Michael Dangl (Dr. Alexander Zauner) Regie: Walter Bannert Drehbuch: Thomas Baum, Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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