Der Winzerkönig (6/13): Ende und AnfangJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 19: Der Winzerkönig (6/13): Ende und Anfang
Nach Claudias Beerdigung bleibt Thomas mit seiner Trauer zurück. Gerade noch rechtzeitig aus Australien eingetroffen, ist Tochter Anna in dieser schweren Zeit an seiner Seite. Während Sohn Paul sich selbst die Schuld am Unfall gibt und Thomas vergeblich versucht, ihm diese Last zu nehmen, bietet Georg Plattner dem jungen Mann seine Hilfe an. Doch hinter seiner freundschaftlichen Geste steckt ein ganz anderer Plan. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Carin C. Tietze (Johanna Stickler) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Nina Blum (Hedwig Prinz) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Emily Cox (Anna Stickler) Wolfram Berger (Martin Strasser) Barbara Gassner (Gemeinderätin) Gerhard Liebmann (Taxifahrer) Denz Raunig (Helfer) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Thomas Baum und Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
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