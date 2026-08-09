Der Winzerkönig (2/13): Heftige TurbulenzenJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 15: Der Winzerkönig (2/13): Heftige Turbulenzen
In Rust steht das große Weinfest vor der Türe. Georg Plattner, der Chef der Winzergenossenschaft, hat dieses organisiert und dabei wie zufällig auf Thomas Stickler vergessen. Thomas sieht darin einen klar geplanten Bosheitsakt gegen ihn und seinen Betrieb. Also rüstet er zu Gegenmaßnahmen und organisiert seine eigene Weinverkostung mit Tombola und anderen Events. Der Hauptpreis soll ein Rundflug mit Blasius' Kleinflugzeug sein. Mit einem nächtlichen Sabotageakt will Georg das verhindern. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Susanne Michel (Claudia Plattner) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Stefan Fleming (Georg Plattner) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Achim Schelhas (Paul Stickler) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Ferry Öllinger (Jakob Ressler) Rafael Schuchter (Fabian Holub) Julia Rosa Stöckl (Edina Legedy) Andreas Puehringer (Ferdinand Eibecker) Nina Blum (Hedwig Prinz) Barbara Gassner (Gemeinderätin) Helmut Wiesner (Gemeinderat) Christoph Krutzler (Polizist) Eva Maria Kapser (Polizistin) Regie: Walter Bannert Drehbuch: Thomas Baum Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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