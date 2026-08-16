Der Winzerkönig (11/13): Die Qual der WahlJetzt kostenlos streamen
Der Winzerkönig Staffel 3
Folge 24: Der Winzerkönig (11/13): Die Qual der Wahl
Andrea Plattner will Bürgermeisterin von Rust werden und tritt gegen ihren Ex-Mann Georg an. Statt auf die Hilfe ihres Bruders Thomas setzt die unerfahrene Kandidatin auf den windigen Spin-Doctor Felix Felsner. Thomas wiederum kommt Biologin Karin Schwarz bei der Weinlese näher. Dann entdeckt er Georgs Verbindung zu Felsner – und kann Andrea zeigen, dass sie hintergangen wurde. Besetzung: Harald Krassnitzer (Thomas Stickler) Stefan Fleming (Georg Plattner) Nina Blum (Hedwig Prinz) Katharina Stemberger (Andrea Plattner) Achim Schelhas (Paul Stickler) Wolfgang Hübsch (Gottfried Schnell) Christine Ostermayer (Hermine Schnell) Branko Samarovski (Blasius Schmalzl) Wanda Worch (Kerstin) Max Herbrechter (Andreas Koblenz) Mercedes Echerer (Dr. Karin Schwarz) Peter Fröhlich (Moritz Gärtner) Holger Schober (Michael Filzmoser) Nike van der Let (Alexandra Kainz) Christian Dolezal (Felix Felsner) Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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