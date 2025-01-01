Desert Warrior
Folge 12: Allein in der Wüste
28 Min.Ab 6
Nach der Überbringung ins Nachtlager brechen die Teams am nächsten Morgen zum nächsten Marsch auf. Jedes Team ist auf sich allein gestellt: Neben dem rauen Gelände wird ein Problem immer größer: Der Wassermangel.
