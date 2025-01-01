Desert Warrior
Folge 13: Behind the Scenes: Sebo’s POV
31 Min.Ab 12
Sebo hatte während der 5 Tage in der Wüste nicht nur die Spielregeln im Blick, sondern auch die Verantwortung für die Gesundheit aller Teilnehmer. Hinter den Kulissen musste er nicht immer einfache Entscheidungen treffen.
Genre:Abenteuer, Reality
Produktion:NA, 2024
Copyrights:© Bulletproof GmbH