Desert Warrior
Folge 16: Barfuß durch den Sand
28 Min.Ab 6
Die Schikanen werden immer härter: Ein Mitglied jedes Teams muss vor dem nächsten Marsch seine Schuhe abgeben. Wer barfuß laufen muss, entscheidet das jeweils andere Team. Fällt die Wahl auf den ohnehin schon angeschlagenen Otto?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desert Warrior
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bulletproof GmbH