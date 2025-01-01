Die Analyse 4: Dehydrierung in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Die Analyse 4: Dehydrierung in der Wüste
13 Min.Ab 12
Der Wassermangel in der Wüste hat den Teilnehmern extrem zugesetzt. Der Vorrat war gering und die Wassergewinnung mühsam - deswegen wurden die Strapazen von Tag zu Tag härter. Otto erklärt in diesem Video, wie es zu einer Dehydrierung des Körpers kommt und wie schnell sich der Zustand verschlechtern kann.
Copyrights:© Bulletproof GmbH