Desert Warrior
Folge 17: Mountain of Destiny
40 Min.Ab 12
Der Desert Warrior Sieger wird in einem letzten Rennen gekürt. Der gnadenlose Anstieg zum Mountain of Destiny verlangt den beiden verbliebenen Teams alles ab. Schafft das Team Creator die große Sensation?
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH