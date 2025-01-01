Desert Warrior
Folge 7: Der Höllentag beginnt
28 Min.Ab 6
Nach der ersten Nacht unter freiem Himmel bricht für die Teilnehmer der Höllentag an. Mit Backsteinen im Rucksack wird der Marsch zur Tortur. Vor allem das Team Schlappen bekommt die Härte der Wüste zu spüren.
