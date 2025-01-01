Desert Warrior
Folge 11: Der erste Exit
30 Min.Ab 12
An der Wasserstelle haben die Teams die Möglichkeit, ihre Behälter aufzufüllen. Nicht jeder beherrscht die notwendigen Handgriffe, was in einem Team die Stimmung ganz schön abkühlen lässt. Unterdessen wird die Luft für die Schlappen immer dünner.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:ABENTEUER, REALITY
Produktion:NA, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH