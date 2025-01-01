Desert Warrior
Folge 15: Kein Ausweg in Sicht
34 Min.Ab 6
Nachdem das Team Wildcard endlich eine Wasserstelle erreicht hat, geht der Wettlauf mit der Zeit los. Um den Zielpunkt vor der Dämmerung zu erreichen, muss das Tempo extrem angezogen werden. Das Problem: Die Backsteine im Gepäck wiegen 35 Kilogramm.
